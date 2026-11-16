Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

К 1 октября 2026 года средняя пенсия работающих граждан превысила 30 тысяч рублей в десяти регионах России. Об этом свидетельствуют данные статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Самый высокий показатель – на Чукотке (39,7 тысячи рублей). Следом идут Ненецкий автономный округ (36,2 тысячи) и Магаданская область (35,1 тысячи).

Далее следуют:



Камчатка – 34,3 тысячи рублей;

Ханты-Мансийский автономный округ – 33,6 тысячи;

Ямало-Ненецкий автономный округ – 32,8 тысячи;

Якутия – 32,1 тысячи;

Мурманская область – 31,2 тысячи;

Сахалин – 30,9 тысячи;

Коми – 30,3 тысячи рублей.

В среднем по стране пенсия составила 25 481 рубль, а у работающих пенсионеров – 24 046 рублей. Этот показатель вычисляют делением общей суммы назначенных пенсий на число пенсионеров, которые стоят на учете в Соцфонде.

Ранее в Госдуме предложили с 70 лет удваивать фиксированную часть страховой пенсии. Сейчас повышенная выплата положена только с 80 лет. Парламентарии пояснили, что траты на медикаменты, лечение и уход у многих появляются гораздо раньше.

