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Двое граждан России, обвиняемых в убийстве и расчленении тела соотечественника Михаила Емельянова в Паттайе, признали себя виновными по всем пунктам обвинения и приговорены к пожизненному заключению. Об этом рассказали РИА Новости в провинциальном суде Паттайи.

По словам представителей судебной инстанции, оба обвиняемых, Ярослав Демидов и Дмитрий Маскалев, признали себя виновными по всем пунктам обвинения, включая убийство Емельянова и расчленение с захоронением тела убитого для сокрытия преступления. Суд приговорил обоих к пожизненному заключению.

Живший в Паттайе 30-летний Емельянов пропал без вести в начале января 2026 года. Мать россиянина приехала в Таиланд и подала заявление о пропаже сына в местную полицию. Позже с ней связались неизвестные и потребовали выкуп, однако связь с предполагаемыми похитителями вскоре прервалась.

Первого февраля 2026 года в окрестностях Паттайи обнаружили расчлененное тело Емельянова, захороненное в нескольких неглубоких могилах. На следующий день Демидова и Маскалева задержали в одной из гостиниц Бангкока.

В ходе следствия выяснилось, что Емельянов был убит еще 7 января. Телефонными шантажистами, требовавшими выкуп за уже погибшего мужчину, оказались задержанные.

Как пояснил близкий к расследованию сотрудник полиции Паттайи, на первых заседаниях фигуранты признавали вину лишь частично. Им грозила смертная казнь, поскольку обвинение представило суду доказательную базу, не оставлявшую сомнений в их виновности.

Однако после того, как они признали вину в полном объеме, суд счел справедливым приговорить их к пожизненному заключению.

Ранее премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что тяжкие преступления против иностранцев в Таиланде крайне редки, а жертвами в большинстве случаев оказываются экспаты, а не туристы.

По его объяснению, те, кто живет в стране годами, выходят за пределы обустроенных для туристов зон проживания, питания и развлечений, где безопасность всегда на высоте. Кроме того, Таиланд для экспатов становится домом, и они часто живут так, как их друзья и коллеги, однако не всегда могут самостоятельно и спонтанно оценить степень опасности того или иного действия.

