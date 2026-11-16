Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО за прошедшую ночь, 16 ноября, перехватили и уничтожили 1 336 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.

Уточняется, что летательные аппараты удалось ликвидировать над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, столичного региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что трое мужчин пострадали при атаке дронов в Азове в Ростовской области. В этом же населенном пункте возникли возгорания на четырех производственных объектах. При этом в Миллеровском районе из-за падения обломков беспилотника повреждены три частных дома, также произошло возгорание. Помимо этого, поврежден газопровод.

Во время ночной атаки беспилотников в Северском районе Краснодарского края шесть человек получили травмы. Среди пострадавших – ребенок. В целом силы противовоздушной обороны отражали налет БПЛА более пяти часов. В результате атаки повреждены жилые дома.

