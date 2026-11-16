Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина 1963 года рождения погибла при пожаре в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Еще троих человек спасли пожарные с вышенаходящихся этажей, сообщили в МЧС Москвы.

Возгорание произошло на улице Габричевского. В одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали огонь.

Тушинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия. Точная причина возгорания будет определена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар произошел в квартире жилого дома на востоке Москвы. Там загорелись личные вещи и мебель. Из здания эвакуировали трех человек. Один жилец пострадал.