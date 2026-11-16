Зоолог Кречмар предложил ввести крупные штрафы за подкармливание медведей

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Привычка получать еду от людей может сделать медведей опасными для человека. Чтобы предотвратить такие ситуации, необходимо ввести крупные штрафы за подкармливание хищников. Об этом ТАСС рассказал кандидат биологических наук, зоолог Михаил Кречмар.

По словам специалиста, медведи, которых регулярно кормят люди, постепенно теряют осторожность и начинают приближаться к человеку. Впоследствии такие животные могут представлять угрозу, а их отстрел становится вынужденной мерой.

Кречмар отметил, что знает случаи, когда попытки угостить медведей заканчивались тяжелыми травмами. В частности, по его словам, как минимум два человека получили серьезные увечья, протягивая хищникам гамбургеры из окон автомобилей.

Ранее сообщалось, что за последний год белки покусали более 500 россиян. Нередко нападения происходили во время подкормки зверьков. Специалисты категорически не рекомендовали кормить белок с рук: это меняет естественное поведение животных.