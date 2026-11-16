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01:10

Спорт

Россиянка Андреева обыграла украинку Свитолину в финале Итогового турнира WTA

Фото: ТАСС/AP/Gregory Bull

Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей финального матча Итогового турнира WTA, в котором встретилась с украинкой Элиной Свитолиной. Россиянка выиграла в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Андреева выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

Свитолина ни разу не подала навылет. На ее счету четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 12.

На групповом этапе российская спортсменка также обыграла Свитолину со счетом 6:4, 6:0. Кроме того, россиянка победила Арину Соболенко (6:4, 6:0) и Диану Шнайдер (6:2, 6:1). В полуфинале она оказалась сильнее Джессики Пегулы – 6:3, 6:4.

Андреева впервые в карьере выступила в одиночном разряде на Итоговом турнире WTA.

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