Евродепутат Мариани: новые санкции ЕС могут помешать урегулированию на Украине

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Новые санкции Евросоюза против России могут быть направлены на срыв дипломатических усилий США по урегулированию конфликта на Украине. Брюссель пытается помешать Вашингтону достичь договоренностей с Москвой, заявил газете "Известия" депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

"Этот пакет адресован не Москве, а Вашингтону. Цель – расколоть Вашингтон в тот момент, когда Вашингтон добивается переговоров", – сказал политик.

По словам Мариани, Еврокомиссия работает над новыми ограничениями с октября. При этом Евросоюз прекратил импорт российского дизельного топлива еще в 2023 году. Поэтому возможные дополнительные меры в этой сфере евродепутат связывает с попыткой Брюсселя повлиять на переговоры Москвы и Вашингтона.

Мариани также отметил, что среди европейских политиков постепенно становится больше сторонников восстановления диалога с Россией. По его словам, многие из них предпочитают обсуждать эту позицию в частном порядке, а не публично, однако сама тенденция набирает силу.

Евродепутат считает, что пока США ведут переговоры по украинскому урегулированию, европейские страны фактически отстранены от обсуждения будущего собственной безопасности. Отказ Брюсселя от прямого диалога с Москвой он назвал стратегической ошибкой.

"Россия навсегда останется нашим соседом. Отказ разговаривать с ней – это не политика, а стратегическая ошибка", – подчеркнул Мариани.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза 16 ноября рассмотрят расширение санкционных ограничений в отношении России. В новые списки планируют включить банки, покупателей российской нефти и компании, которые поддерживают ее морские перевозки.