Лондон ввел санкции против ряда крупных нефтяных и угольных компаний РФ

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Великобритания ввела ограничения против ряда крупных российских компаний нефтяного и угольного сектора. Об этом говорится в уведомлении британского министерства иностранных дел.

В санкционный список попали "Сибур Холдинг", "Славнефть", проект "Восток Ойл", Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), "Кузбассразрезуголь" и "НИПИгазпереработка". Кроме того, под ограничения подпали несколько компаний из ОАЭ и 10 танкеров, которые, по версии Лондона, перевозят российскую нефть.



Ранее Еврокомиссия создала в своей структуре первый постоянный офис по санкциям, направленным против России. Он займется разработкой ограничений на политическом уровне, а также их практическим применением и борьбой с обходом.

Кроме того, Еврокомиссия продолжает пытаться подготовить 22-й пакет санкций против России. Предполагается, что новые ограничения могут ввести 16 ноября. Таким образом, под санкции подпадут 150 физических лиц и 50 банков.

