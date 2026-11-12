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12 ноября, 18:27

Наука

Во Вьетнаме создали искусственную кожу из рыбьих белков

Фото: 123RF.com/gballgiggs

Вьетнамские исследователи разработали материал, который помогает восстанавливать обширные поврежденные участки кожи. Его получают из белков рыбьей кожи, рассказала декан школы биомедицинской инженерии Международного университета в Хошимине Нгуен Тхи Хиеп на международном симпозиуме "Создавая будущее".

"Это особенно важно для онкологических пациентов, которым приходится удалять большие участки тканей", – приводит ее слова РИА Новости.

Сырье для разработки ученые собирают в провинции Биньтхуан. Материал выполняет функцию мембраны, которая обеспечивает формирование новой ткани. Растворимые белки также планируют использовать в производстве пищевых продуктов. Сейчас вуз работает над тем, чтобы превратить разработку в готовый продукт.

Хиеп добавила, что ранее Вьетнам в основном импортировал необходимые для исследований материалы. Они дорогие, а страна сильно зависит от поставщиков, поэтому ученые решили использовать местное сырье.

Ранее китайские ученые создали ИИ-модель Damo Eagle для выявления рака пищевода. Разработка не требует интубации или введения контрастного вещества. Чувствительность модели при диагностике достигает 90%, а при предраковых поражениях с очень слабыми сигналами – 52,5%.

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