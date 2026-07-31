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31 июля, 14:25

Общество

Смертность от онкозаболеваний в России снизилась почти на 17%

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Пименов Роман

В России наблюдается снижение онкологической летальности в первый год после постановки диагноза почти на 17%. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил председателю правительства Михаилу Мишустину.

В ходе беседы он также обратил внимание на рост пятилетней выживаемости онкопациентов на 10%. Таких результатов удалось достичь благодаря модернизации системы онкологической помощи в стране.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн перечислил способы снизить риск развития рака. В первую очередь, по его словам, стоит отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом, а также ходить на регулярные профилактические обследования.

Однако эксперт подчеркнул, что полностью исключить риск развития заболевания невозможно, можно только его значительно уменьшить. Для этого нужно вступить в масштабную программу раннего выявления онкологии, в рамках которой диспансеризация проводится раз в три года для людей 18–39 лет и ежегодно после 40 лет.

Эксперты рассказали о системе помощи онкобольным в столице

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