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12 ноября, 18:38 (обновлено 12.11.2026 19:23)

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ТАСС: экс-директор Театра сатиры Нестратов арестован по делу о взяточничестве

Экс-директор Театра сатиры Нестратов арестован по делу о взяточничестве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Замоскворецкий суд Москвы отправил на 2 месяца в СИЗО экс-директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

Нестратов покинул пост директора театра в августе 2026 года. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

В свою очередь, РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом расследования уголовного дела, сообщило, что экс-директору Театра сатиры вменяют посредничество при передаче взятки от подрядчика театра бывшему сотруднику столичного Депкультуры. Следствие полагает, что вознаграждение предназначалось за покровительство при заключении госконтракта на поставку оборудования для театра.

Ранее вице-премьера и исполняющего обязанности министра ЖКХ Калмыкии обвинили в получении крупной взятки. При этом оба были арестованы еще в мае. По данным СК, суд продлил им срок содержания под стражей.

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