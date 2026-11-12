ISU запросил разъяснения у Финляндии по участию россиян в соревнованиях

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Международный союз конькобежцев (ISU) обратился к Федерации конькобежного спорта Финляндии за дополнительными разъяснениями по вопросу участия российских спортсменов в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ISU.

Поводом стало заявление финского правительства о въезде в страну граждан России, которое может повлиять на проведение чемпионата мира по фигурному катанию в Тампере. В ISU подчеркнули, что изучают возможные последствия этого решения.

"ISU считает, что спортсменов не следует наказывать за действия их правительств в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов", – говорится в заявлении организации.

До получения ответа организация воздержится от дальнейших комментариев.

Ранее Финляндия ввела новые ограничения на въезд для граждан России, в том числе профессиональных спортсменов. Требования затронут россиян, которые планируют приезжать для выполнения краткосрочной работы по визе. Новые ограничения вступят в силу накануне нескольких международных спортивных событий, где ожидали участников из России.