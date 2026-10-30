В Швеции призвали бойкотировать чемпионат мира по хоккею в случае участия России

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить Россию к турнирам под ее эгидой, прервав тем самым многолетний бан национальных сборных страны. Однако европейские организации начали массово публиковать заявления о несогласии с таким решением. Насколько Россия близка или далека от возвращения в международный хоккей – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.
"Дискриминации положен конец"
Международная федерация хоккея во время отстранения сборных России в 2022 году придумала, пожалуй, одну из самых нелепых причин из каких-либо возможных. По логике IIHF, неучастие национальных команд нашей страны связано с некими вопросами "безопасности участников соревнований".
Еще в мае 2026 года дисциплинарный совет этой организации аннулировал бан российских команд, так как в предоставленных отчетах не было должной аргументации в поддержку тезиса о безопасности. Однако в конце июля руководящий орган IIHF все равно продлил отстранение на 2027-й.
В ответ на это Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, и 30 октября CAS аннулировал решение IIHF. Не такого начала своей работы явно ожидал новый глава организации, немец Франц Райндль, который сменил на этом посту франко-канадца Люка Тардифа в начале октября.
"Теперь ей (IIHF. – Прим. ред.) предстоит большая кропотливая работа по пересмотру календаря, сеток соревнований и другие организационные вопросы, потому что, к сожалению, федерация почему-то была уверена в своей победе в суде", – сказано в заявлении министра спорта РФ Михаила Дегтярева.
На сайте CAS указано, что IIHF привела недостаточные аргументы в защиту своей позиции.
"Комиссия единогласно постановила, что, согласно действующим правилам IIHF, только обоснованные опасения в сфере безопасности могут служить основанием для ограничения права спортсменов определенной национальности на участие в состязаниях", – сказано в сообщении суда, где также напомнили об аналогичном решении дисциплинарного совета IIHF.
После разгрома по всем статьям в Международной федерации выпустили заявление, в котором выразили разочарование подобным исходом, но теперь в срочном порядке будут оценивать шаги по возвращению сборных России. Член совета организации Вистурс Козиолс сообщил ТАСС, что этот вопрос поднимут 2–3 ноября.
Теперь потенциально впереди у сборных России молодежный чемпионат мира в Канаде (с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027 года), чемпионат мира среди девушек до 18 лет в Чехии (8–16 января 2027 года), среди юношей до 18 лет в США (22 апреля-2 мая 2027 года), среди мужчин в Германии (14–30 мая 2027 года) и среди женщин в Канаде (ноябрь 2027 года).
Партнер международной фирмы Curtis Анна Козьменко, которая представляла в CAS интересы ФХР, в беседе с ТАСС назвала шансы на оспаривание этого решения как низкие.
"IIHF может подать заявление об отмене решения CAS в швейцарский Верховный суд, но это не приостанавливает исполнение решения, при этом круг оснований для отмены узкий и процент удовлетворения таких запросов очень низок", – объяснила она, пообещав, что юристы будут защищать ФХР в случае неисполнения решения суда.
Истерика в Европе
Как только под IIHF треснул лед, который организация считала максимально прочным, европейские хоккейные федерации начали клепать заявления о несогласии с решением CAS как под копирку. Причем некоторые из них тут же позабыли, что все упиралось в некие вопросы "безопасности", и начали прямо вмешивать политическую ситуацию в мире.
"Это решение в корне меняет исходные условия для проведения чемпионата мира в Германии. Допуск России для нас как для принимающей стороны влечет за собой серьезные последствия в сфере безопасности, а также политические и экономические последствия", – сказано в заявлении главы Федерации хоккея Германии Франка Лутца.
Нечто похожее выдал и Чешский хоккейный союз, где подчеркнули, что "крайне неприятно удивлены" решением суда.
"В настоящее время мы подробно анализируем его, а также практические и правовые последствия. Однако само решение CAS автоматически не меняет прежнюю позицию чешского хоккея в отношении участия российских национальных команд, равно как и чешскую правовую и институциональную базу", – подчеркнули там.
В Швеции, помимо похожего русофобского заявления, еще и в спешном порядке призвали страны Европы готовить визовые ограничения для российских спортсменов. Кроме того, генменеджер клуба "Юргорден" Никлас Викегард в эфире местных СМИ призвал бойкотировать соревнования с участием сборных РФ.
"Если их снова впустить, то вся история с их отстранением окажется напрасной. Кто-то должен осмелиться занять твердую позицию", – заявил он, обосновав свое мнение событиями вокруг Украины.
При этом член совета директоров Ассоциации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен в беседе с местными журналистами отметил, что отговаривать выходить на лед игроков не будут, но и бойкотирующих поддержат с удовольствием.
В Федерации хоккея Австрии выступили "категорически против" возвращения россиян, так же, как и в Латвии, и в Норвегии. Но больше всего в истерике Украина. Глава местной федерации Сергей Мазур заявил, что решение CAS не только несправедливо, но и "наносит ущерб достижениям украинского хоккея". Каким, правда, она не уточнил, да и в топ команда этой страны никогда не входила.
При этом, по иронии судьбы, после возвращения РФ именно Украину могут убрать с чемпионата мира 2027 года в Германии. Согласно регламенту IIHF, после снятия бана россияне должны занять место одной из сборных, получивших повышение из первого дивизиона. Таковой в 2026 году и оказалась Украина.
Бывший президент IIHF Люк Тардиф, который на протяжении многих лет был одним из архитекторов отстранения россиян, в беседе с "Матч ТВ" не стал комментировать решение суда, попросив обратиться к новому руководителю.
В то же время в Федерации хоккея Словакии подчеркнули, что уважают решение CAS и ждут последующего развития событий. В Федерации хоккея Белоруссии, само собой, открыто выразили поддержку ФХР в этом вопросе.
За пределами Европы тоже кипит осознание случившегося. В частности, Федерация хоккея Канады запросила у IIHF дальнейшие инструкции по поводу участия сборной России на молодежном чемпионате мир в своей стране на стыке 2026–2027 годов. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в разговоре с местными журналистами обратил внимание, что решение CAS – важная информация, которую учтут вместе "со всеми остальными факторами при принятии решения".
"Надо работать и верить"
В России после решения CAS настроения от восторженных до настороженных. Глава ФХР Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что надеется на поэтапное возвращение хоккеистов на международную арену.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в беседе с РИА Новости назвал судебный вердикт отказом от поддержки беззакония.
"Это решение обрадовало всех, кто любит хоккей", – подчеркнул он.
При этом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова убеждена, что западные страны будут всячески мешать возвращению россиян в мировой хоккей, сообщает News.ru.
"Теперь надо посмотреть, как себя поведет IIHF. На них будут давить другие страны. Сетка чемпионата мира уже составлена, и какую-то страну с последним рейтингом они должны заменить на Россию. Готовы ли они это сделать? У меня нет сомнений, что сборная России сыграет на чемпионате мира в 2028 году. Будем надеяться, что это произойдет уже весной", – отметила парламентарий.
Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский подчеркнул в беседе с НСН, что за время бана сборная России не утратила статус фаворита.
В то же время двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил ТАСС, что хотел бы видеть сборную России на мировой арене только с флагом и гимном.
При этом решение CAS встрепенуло представителей других командных видов спорта, которые пока остаются под санкциями. В частности, тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил в эфире телеканала "Матч Премьер", что здесь ситуация сложнее, чем с IIHF.
"В футболе очень много ассоциаций и федераций – более 200. И, конечно, там все решения принимаются сложнее. В ФИФА и УЕФА более бюрократическая система. Поэтому я думаю, что такого, как в хоккее, трудно ожидать", – высказал он свое мнение.
В то же время президент Российской федерации баскетбола, член центрального бюро Международной федерации баскетбола Андрей Кириленко в разговоре с ТАСС поздравил хоккеистов и надеется, что теперь это придаст дополнительный импульс к разбану в других видах спорта. По его словам, решение о возвращении баскетболистов может быть принято в декабре.