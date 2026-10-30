В Швеции призвали бойкотировать чемпионат мира по хоккею в случае участия России

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить Россию к турнирам под ее эгидой, прервав тем самым многолетний бан национальных сборных страны. Однако европейские организации начали массово публиковать заявления о несогласии с таким решением. Насколько Россия близка или далека от возвращения в международный хоккей – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Дискриминации положен конец"

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Международная федерация хоккея во время отстранения сборных России в 2022 году придумала, пожалуй, одну из самых нелепых причин из каких-либо возможных. По логике IIHF, неучастие национальных команд нашей страны связано с некими вопросами "безопасности участников соревнований".

Еще в мае 2026 года дисциплинарный совет этой организации аннулировал бан российских команд, так как в предоставленных отчетах не было должной аргументации в поддержку тезиса о безопасности. Однако в конце июля руководящий орган IIHF все равно продлил отстранение на 2027-й.

В ответ на это Федерация хоккея России (ФХР) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, и 30 октября CAS аннулировал решение IIHF. Не такого начала своей работы явно ожидал новый глава организации, немец Франц Райндль, который сменил на этом посту франко-канадца Люка Тардифа в начале октября.

"Теперь ей (IIHF. – Прим. ред.) предстоит большая кропотливая работа по пересмотру календаря, сеток соревнований и другие организационные вопросы, потому что, к сожалению, федерация почему-то была уверена в своей победе в суде", – сказано в заявлении министра спорта РФ Михаила Дегтярева.





Михаил Дегтярев министр спорта РФ Как видите, победила Россия, и наша страна теперь возвращается в мировой хоккей. Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением.

На сайте CAS указано, что IIHF привела недостаточные аргументы в защиту своей позиции.

"Комиссия единогласно постановила, что, согласно действующим правилам IIHF, только обоснованные опасения в сфере безопасности могут служить основанием для ограничения права спортсменов определенной национальности на участие в состязаниях", – сказано в сообщении суда, где также напомнили об аналогичном решении дисциплинарного совета IIHF.

После разгрома по всем статьям в Международной федерации выпустили заявление, в котором выразили разочарование подобным исходом, но теперь в срочном порядке будут оценивать шаги по возвращению сборных России. Член совета организации Вистурс Козиолс сообщил ТАСС, что этот вопрос поднимут 2–3 ноября.

Теперь потенциально впереди у сборных России молодежный чемпионат мира в Канаде (с 26 декабря 2026-го по 5 января 2027 года), чемпионат мира среди девушек до 18 лет в Чехии (8–16 января 2027 года), среди юношей до 18 лет в США (22 апреля-2 мая 2027 года), среди мужчин в Германии (14–30 мая 2027 года) и среди женщин в Канаде (ноябрь 2027 года).

Партнер международной фирмы Curtis Анна Козьменко, которая представляла в CAS интересы ФХР, в беседе с ТАСС назвала шансы на оспаривание этого решения как низкие.

"IIHF может подать заявление об отмене решения CAS в швейцарский Верховный суд, но это не приостанавливает исполнение решения, при этом круг оснований для отмены узкий и процент удовлетворения таких запросов очень низок", – объяснила она, пообещав, что юристы будут защищать ФХР в случае неисполнения решения суда.

Истерика в Европе

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Как только под IIHF треснул лед, который организация считала максимально прочным, европейские хоккейные федерации начали клепать заявления о несогласии с решением CAS как под копирку. Причем некоторые из них тут же позабыли, что все упиралось в некие вопросы "безопасности", и начали прямо вмешивать политическую ситуацию в мире.

"Это решение в корне меняет исходные условия для проведения чемпионата мира в Германии. Допуск России для нас как для принимающей стороны влечет за собой серьезные последствия в сфере безопасности, а также политические и экономические последствия", – сказано в заявлении главы Федерации хоккея Германии Франка Лутца.

Нечто похожее выдал и Чешский хоккейный союз, где подчеркнули, что "крайне неприятно удивлены" решением суда.

"В настоящее время мы подробно анализируем его, а также практические и правовые последствия. Однако само решение CAS автоматически не меняет прежнюю позицию чешского хоккея в отношении участия российских национальных команд, равно как и чешскую правовую и институциональную базу", – подчеркнули там.

В Швеции, помимо похожего русофобского заявления, еще и в спешном порядке призвали страны Европы готовить визовые ограничения для российских спортсменов. Кроме того, генменеджер клуба "Юргорден" Никлас Викегард в эфире местных СМИ призвал бойкотировать соревнования с участием сборных РФ.

"Если их снова впустить, то вся история с их отстранением окажется напрасной. Кто-то должен осмелиться занять твердую позицию", – заявил он, обосновав свое мнение событиями вокруг Украины.

При этом член совета директоров Ассоциации хоккея Финляндии Хейкки Хиетанен в беседе с местными журналистами отметил, что отговаривать выходить на лед игроков не будут, но и бойкотирующих поддержат с удовольствием.





Хейкки Хиетанен член совета директоров Ассоциации хоккея Финляндии Мы не принуждаем ни игроков, ни официальных лиц участвовать в турнирах, в которых будут сборные России или Белоруссии. Понимаем и поддерживаем тех, кто не захочет участвовать в подобных соревнованиях.

В Федерации хоккея Австрии выступили "категорически против" возвращения россиян, так же, как и в Латвии, и в Норвегии. Но больше всего в истерике Украина. Глава местной федерации Сергей Мазур заявил, что решение CAS не только несправедливо, но и "наносит ущерб достижениям украинского хоккея". Каким, правда, она не уточнил, да и в топ команда этой страны никогда не входила.

При этом, по иронии судьбы, после возвращения РФ именно Украину могут убрать с чемпионата мира 2027 года в Германии. Согласно регламенту IIHF, после снятия бана россияне должны занять место одной из сборных, получивших повышение из первого дивизиона. Таковой в 2026 году и оказалась Украина.

Бывший президент IIHF Люк Тардиф, который на протяжении многих лет был одним из архитекторов отстранения россиян, в беседе с "Матч ТВ" не стал комментировать решение суда, попросив обратиться к новому руководителю.

В то же время в Федерации хоккея Словакии подчеркнули, что уважают решение CAS и ждут последующего развития событий. В Федерации хоккея Белоруссии, само собой, открыто выразили поддержку ФХР в этом вопросе.

За пределами Европы тоже кипит осознание случившегося. В частности, Федерация хоккея Канады запросила у IIHF дальнейшие инструкции по поводу участия сборной России на молодежном чемпионате мир в своей стране на стыке 2026–2027 годов. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли в разговоре с местными журналистами обратил внимание, что решение CAS – важная информация, которую учтут вместе "со всеми остальными факторами при принятии решения".

"Надо работать и верить"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В России после решения CAS настроения от восторженных до настороженных. Глава ФХР Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что надеется на поэтапное возвращение хоккеистов на международную арену.





Владислав Третьяк глава Федерации хоккея России Надеемся на плодотворную работу с IIHF, будем поэтапно возвращать наши сборные. У нас была договоренность, что IIHF и мы последуем любому решению CAS.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов в беседе с РИА Новости назвал судебный вердикт отказом от поддержки беззакония.

"Это решение обрадовало всех, кто любит хоккей", – подчеркнул он.

При этом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова убеждена, что западные страны будут всячески мешать возвращению россиян в мировой хоккей, сообщает News.ru.

"Теперь надо посмотреть, как себя поведет IIHF. На них будут давить другие страны. Сетка чемпионата мира уже составлена, и какую-то страну с последним рейтингом они должны заменить на Россию. Готовы ли они это сделать? У меня нет сомнений, что сборная России сыграет на чемпионате мира в 2028 году. Будем надеяться, что это произойдет уже весной", – отметила парламентарий.

Олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский подчеркнул в беседе с НСН, что за время бана сборная России не утратила статус фаворита.





Валерий Каменский олимпийский чемпион и вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Естественно, нужно будет готовиться. Но наш хоккей по-прежнему на высоком уровне. Поборемся ли мы за медали? А у нас других задач нет. Русский человек всегда борется только за лучшее. Так что надо работать и верить.

В то же время двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил ТАСС, что хотел бы видеть сборную России на мировой арене только с флагом и гимном.

При этом решение CAS встрепенуло представителей других командных видов спорта, которые пока остаются под санкциями. В частности, тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил в эфире телеканала "Матч Премьер", что здесь ситуация сложнее, чем с IIHF.

"В футболе очень много ассоциаций и федераций – более 200. И, конечно, там все решения принимаются сложнее. В ФИФА и УЕФА более бюрократическая система. Поэтому я думаю, что такого, как в хоккее, трудно ожидать", – высказал он свое мнение.

В то же время президент Российской федерации баскетбола, член центрального бюро Международной федерации баскетбола Андрей Кириленко в разговоре с ТАСС поздравил хоккеистов и надеется, что теперь это придаст дополнительный импульс к разбану в других видах спорта. По его словам, решение о возвращении баскетболистов может быть принято в декабре.

