Хоккеист Малкин не исключил завершения карьеры в НХЛ после окончания сезона

Фото: ТАСС/David Zalubowski

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин допустил, что завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после текущего сезона. Видеокомментарий спортсмена приводит журналист Дэн Поташ в соцсети Х.

"Я все еще люблю эту игру, но непросто выходить на каждый матч", – сказал хоккеист и отметил, что НХЛ становится очень сильной и играть в ней тяжело.

Ранее сообщалось, что капитан и нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. По словам спортсмена, решение было принято еще летом вместе с семьей. Он уточнил, что продолжает любить хоккей, но считает уход из лиги правильным шагом.

Овечкин добавил, что хотел бы объявить о своем решении до первой домашней игры клуба, чтобы поблагодарить всех, кто связан с его карьерой, а также тех, кто поддерживал его и родных в удачные периоды и после тяжелых поражений.