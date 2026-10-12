Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству вратарей, которым забивал, сообщает RT.

Овечкин отличился в матче с "Сиэтлом". Игра завершилась со счетом 3:5. Он забил вратарю Джоуи Даккорду, ставшему 190-м голкипером, которому забил российский форвард в регулярных чемпионатах НХЛ.

Этот показатель является лучшим в истории лиги. На втором месте – Яромир Ягр, который забил 178 голкиперам.

Ранее сообщалось, что Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. По словам 41-летнего хоккеиста, решение было принято летом вместе с семьей. Овечкин отметил, что продолжает любить хоккей, однако считает уход из НХЛ правильным шагом.