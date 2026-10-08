Овечкин назвал особенной церемонию с детьми на первой домашней игре сезона

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал особенной церемонию представления команды перед первым домашним матчем сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает сайт "Вашингтона".

8 октября состоялась встреча с "Питтсбург Пингвинз". Она завершилась победой столичной команды со счетом 5:2. Этот матч стал для "Кэпиталз" первым домашним в сезоне-2026/27.

Во время традиционного представления игроков команды перед матчем имя российского нападающего объявили его сыновья Сергей и Илья, а не диктор "Кэпитал Уан Арены".

"Это было здорово. На трибунах было огромное количество болельщиков", – заявил Овечкин.

Нападающий добавил, что перед началом церемонии разговаривал с сыновьями, так как они волновались. Он советовал им не нервничать, а просто произнести слова.

К болельщикам дети хоккеиста обратились на английском языке. После этого трибуны устроили овации россиянину и его детям и начали скандировать лозунги в его честь.

Овечкин провел на льду 14 минут и 5 секунд, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, но результативными действиями не отметился.

Ранее 41-летний Овечкин заявил, что нынешний сезон, который является для него 22-м, станет последним в его карьере в НХЛ. Он признался, что принять данное решение было тяжело.

Хоккеист рассказал, что обсуждал свое будущее с супругой. В результате пара пришла к выводу, что Овечкину нужно заняться восстановлением организма.

