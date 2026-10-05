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05 октября, 07:53

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"Коммерсант": пиво под брендом Овечкина появится в России до конца года

Овечкин запускает собственный бренд пива OVI – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин запускает собственный пивной бренд OVI. Об этом сообщает "Коммерсант".

Производством напитка займется компания "Пивоварни Бочкарев". Новый бренд появится в рознице и заведениях общепита в России до конца 2026 года.

В линейку OVI войдут классический лагер со сбалансированным вкусом, легкий лагер с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво.

По данным Росстата, которые приводит издание, в прошлом году в России было произведено около 930 миллионов декалитров пива. Безалкогольное пиво занимает около 3% рынка, сохраняя потенциал для дальнейшего развития.

Ранее Овечкин рассказал, что после завершения игровой карьеры вернется в Москву, где живут его родные и близкие.

В июле хоккеист заключил с "Вашингтоном" новый контракт на один сезон. Его зарплата составит 1 миллион долларов, еще 3,25 миллиона предусмотрено в качестве подписного бонуса, а 4,75 миллиона спортсмен получит в зависимости от количества проведенных матчей.

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