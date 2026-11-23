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Вдова актера Юрия Богатырева, актриса Надежда Серая скончалась в возрасте 83 лет в воскресенье, 22 ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении актрисы.

В семье артистки уточнили, что она долго болела и умерла в больнице от сердечной недостаточности.

Серая снималась в кино и сериалах, в том числе в проектах "Мосгаз. Дело №8: Западня" и "Ищейка-2". Кроме того, она принимала участие в съемках картин "Рабочий поселок", "Гражданин Лешка", а также сериалов "Глухарь", "Грозный", "Другие" и "Актрисы".