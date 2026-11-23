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Распространение супербактерии Klebsiella pneumoniae в Евросоюзе не приведет к новой пандемии. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на академика РАН Геннадия Онищенко.

Он отметил, что таких ограничений, которые были в период пандемии коронавируса, не будет. Онищенко также выразил уверенность в том, что будут найдены способы лечения данного заболевания и его специфической профилактики.

"До этого эта вся работа велась. То, что (бактерия. – Прим. ред.) начинает лидировать, – в этом суть сообщения Всемирной организации здравоохранения", – пояснил академик РАН.

Ранее стало известно, что в больницах Европы стремительно распространяется опасная "супербактерия", устойчивая к препаратам. По данным СМИ, с 2019 по 2025 год количество случаев заражения пациентов устойчивыми к лечению штаммами бактерии Klebsiella pneumoniae выросло на 72%.

В свою очередь, научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что созданный в центре препарат "Фтортиазинон" преодолевает антибиотикорезистентность, в том числе у штаммов бактерии Klebsiella pneumoniae, распространяющейся в Европе. По его словам, российский препарат спас уже не одну сотню больных.