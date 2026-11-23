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Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области приостановил работу после комбинированной атаки ВСУ с применением ударных беспилотников и ракет. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

Он отметил, что атака продолжалась более 6 часов. В настоящий момент на месте работают экстренные службы – они ведут работы по локализации последствий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Над Каменском-Шахтинским и 8 районами региона силы ПВО уничтожили более 80 воздушных целей.

По словам Слюсаря, падение фрагментов одного из беспилотников в Красносулинском районе привело к возгоранию. Под атаками также оказались Шолоховский, Родионово-Несветайский, Верхнедонской, Мясниковский, Чертковский, Каменский и Усть-Донецкий районы.

