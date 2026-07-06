Metro: опасная бактерия Vibrio vulnificus начала распространяться в Европе

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил о возросшем риске заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus, которая может вызывать смертельные болезни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Metro.

Эта бактерия, как указывается в материале, провоцирует некротический фасциит, при котором происходит отмирание тканей. В тяжелых случаях для спасения пациента может потребоваться ампутация конечностей. Более того, существует риск сепсиса при проникновении инфекции в кровь.

Vibrio vulnificus чаще всего можно обнаружить в устьях рек и лагунах с теплой водой и низкой соленостью. Ранее ее распространению мешала высокая соленость Средиземного моря, однако специалисты опасаются изменения ситуации из-за потепления воды и снижения уровня соли.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности новой пандемии. Этому могут предшествовать участившиеся в мире вспышки инфекционных болезней.

По мнению экспертов, такие вспышки не только увеличиваются, но и приобретают все более разрушительный характер, оказывая негативное влияние на системы здравоохранения, экономику, политику и социальные структуры, а также затрудняя процесс восстановления после них. Более того, несмотря на улучшение готовности к пандемиям, общая ситуация в мире снижает их эффективность.