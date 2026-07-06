Полиция устанавливает личность мужчины, забравшегося на шпиль на Котельнической набережной

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Москве инициировали проверку после публикации в интернете видео, на котором молодой человек забрался на шпиль высотного здания на Котельнической набережной в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

На данный момент ведомство работает над установлением личности нарушителя, а также точным временем и обстоятельствами инцидента.

Высотка на Котельнической набережной – одна из семи сталинских высоток, памятник архитектуры и жилой дом.

Ранее двое российских руферов были задержаны в Нью-Йорке после того, как забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Там они вывесили баннер с надписью "Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир". Также, находясь на шпиле, руфер сделал предложение руки и сердца своей спутнице.

Власти США предъявили им восемь обвинений, включая кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, незаконное проникновение и нарушение общественного порядка.