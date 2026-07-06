Собянин: московские школьники показали рекордные результаты на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные школьники в этом году показали рекордные результаты на ЕГЭ. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Всего экзамен сдали свыше 93 тысяч человек, среди которых – 72 тысячи выпускников 2026 года, отметил градоначальник.

"Впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена 500 баллов по пяти предметам набрала выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова", – подчеркнул Собянин.

Еще пять московских выпускников получили максимальные баллы по четырем предметам. В их числе – Вера Захарова из школы № 1583 имени К. А. Керимова, Дарья Ефимова из школы № 58, Маргарита Саломасова из школы № 1573 и выпускники предуниверсария МАИ Григорий Славнов и Александр Горбунов.

Ребята сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Наличие сразу пяти 400-балльников в одном регионе –

уникальный случай за все время существования экзамена. В прошлом году высший балл за четыре предмета получила всего одна выпускница, подчеркнул Собянин.

"По сравнению с прошлым учебным годом число стобалльников выросло в два раза – до 3 175, вдвое увеличилось количество 200-балльников – до 341, а число ребят, набравших 300 баллов, возросло более чем в 8 раз – до 34", – добавил он.

Успехи московских выпускников являются результатом в том числе особого подхода к подготовке к ЕГЭ в столичных школах. Уже четвертый год в учебных заведениях не менее 40% учебного времени выделяют на специальные практикумы, уточнил градоначальник.

Кроме того, с 2022 года школьники регулярно выполняют тренировочные работы в формате ЕГЭ, которые максимально приближены к реальным экзаменам.

В 2026 году единый государственный экзамен прошел в штатном режиме. В ходе экзаменационной кампании не было зарегистрировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. Не было зафиксировано и нарушений прав участников ЕГЭ.