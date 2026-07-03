Рособрнадзор назвал типичные ошибки на ЕГЭ по математике базового уровня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Типичные ошибки участников ЕГЭ-2026 по математике базового уровня связаны с недостаточным пониманием условий заданий при чтении, вычислительными ошибками, а также слабым развитием наглядных геометрических представлений. Об этом сообщили в официальном канале Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что в основной день экзамен по математике базового уровня сдавали около 319 тысяч человек. Это на 9,8 тысячи меньше, чем в 2025 году.

Также Рособрнадзор сообщил о результатах ЕГЭ по профильной математике. Долю высокобалльников (81–100 баллов) удалось приблизить к 20%. Минимальный порог не преодолели 3,6% участников – на 1,2% меньше, чем годом ранее.

Экзамен по профильной математике в основной день сдавали 337,5 тысячи человек, что почти на 32 тысячи больше, чем в 2025 году. Средний тестовый балл вырос до 66,3, увеличившись более чем на 4 балла по сравнению с прошлым годом.

Ранее руководитель комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что в 2026 году участники экзамена испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие", несмотря на очевидный контекст ("в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев"). Он назвал это слово "открытием года" и подчеркнул, что подобные ошибки связаны с низким уровнем лексического запаса, и призвал больше читать.