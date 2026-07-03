Фото: МАХ/"Балицкий Евгений"

Удар ВСУ по рынку в Токмаке является гнусным военным преступлением, которое Москва "решительно осуждает", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что атака была совершена нацистским режимом украинского президента Владимира Зеленского, "развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей".

По словам дипломата, игнорирование удара ВСУ будет означать не только согласие с действиями Киева, но "карт-бланш" на их продолжение. Она указала, что МИД приносит соболезнования родным и близким погибших, а также желает выздоровления всем пострадавшим.

ВСУ ударили по городскому рынку Токмака 3 июля. В результате погибли пять человек, еще 18 – пострадали. 4 получили тяжелые черепно-мозговые травмы, у остальных выявлены повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей.

Власти заверили, что семьи погибших получат всю необходимую помощь, включая материальную. Граждан призвали сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.

