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03 июля, 17:11

Происшествия

МИД РФ назвал удар ВСУ по рынку в Токмаке гнусным военным преступлением

Фото: МАХ/"Балицкий Евгений"

Удар ВСУ по рынку в Токмаке является гнусным военным преступлением, которое Москва "решительно осуждает", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что атака была совершена нацистским режимом украинского президента Владимира Зеленского, "развязавшего с молчаливого одобрения западных кураторов кровавую войну против беззащитных женщин, стариков и детей".

По словам дипломата, игнорирование удара ВСУ будет означать не только согласие с действиями Киева, но "карт-бланш" на их продолжение. Она указала, что МИД приносит соболезнования родным и близким погибших, а также желает выздоровления всем пострадавшим.

ВСУ ударили по городскому рынку Токмака 3 июля. В результате погибли пять человек, еще 18 – пострадали. 4 получили тяжелые черепно-мозговые травмы, у остальных выявлены повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей.

Власти заверили, что семьи погибших получат всю необходимую помощь, включая материальную. Граждан призвали сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.

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