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03 июля, 15:09

Происшествия

Четверо пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку получили тяжелые черепно-мозговые травмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четверо из 18 пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Токмаку Запорожской области получили тяжелые черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

У остальных раненых выявлены повреждения нижних конечностей, брюшной и грудной полостей. Для эвакуации пострадавших задействовали три бригады скорой помощи Токмака и пять бригад скорой помощи из Мелитополя.

"В настоящее время транспортировка и эвакуация пострадавших продолжаются", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, реанимационные отделения работают в Токмакской центральной районной больнице, аналогично к приему пациентов готово приемно-диагностическое отделение Мелитопольской областной больницы.

ВСУ ударили по городскому рынку Токмака 3 июля. В результате погибли пять человек. Власти заявили, что семьи погибших получат всю необходимую помощь, в том числе материальную. Граждан призвали сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.

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