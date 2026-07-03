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03 июля, 16:10

Происшествия

Российских руферов, забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг, отпустили под надзор

Фото: ТАСС/AP Photo/Jennifer Peltz

Российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия – Кузнецов. – Прим. ред.) и Ангелина Николау, обручившиеся на шпиле нью-йоркского Эмпайр-стейт-билдинг, отпущены под надзор до следующего судебного заседания. Об этом сообщает ABC7 New York.

Адвокат руферов Джейсон Крински заявил, что прокуратура предъявила им чрезмерно тяжкие обвинения.

"Даже представители самого Эмпайр-стейт-билдинг сказали, что не было никакого риска или опасности ни для арендаторов, ни для гостей на смотровой площадке, ни для кого-либо в здании", – подчеркнул Крински.

Однако власти утверждают, что полицейским пришлось рисковать жизнью, чтобы снять руферов. Николау и Биркус смогли попасть на вершину небоскреба, взломав дверной замок на 104-м этаже. Следователи считают, что они прятались в здании всю ночь. Следующее заседание назначено на 24 августа.

В свою очередь, отец Николау в беседе с ABC News сказал, что пара уже жената, а все произошедшее было частью перформанса.

Николау и Биркус, которые прославились благодаря документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг на Манхэттене 1 июля. Мужчина также сделал предложение своей возлюбленной.

Правоохранители оперативно задержали руферов. Им предъявили обвинения по восьми статьям.

Согласно административному кодексу Нью-Йорка, в мегаполисе нельзя прыгать, забираться на любые здания, мосты и иные объекты, высота которых превышает 50 футов (примерно 15 метров). Нарушителям грозит до года тюрьмы или штраф в размере до тысячи долларов.

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