Возлюбленная Диброва заявила, что телеведущий почти восстановился после падения

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Возлюбленная Дмитрия Диброва Екатерина Гусева заявила, что телеведущий почти полностью восстановился после падения и операции. Об этом она рассказала "Газете.ру".

"Дмитрий практически восстановился и уже в работе. Чувствует себя отлично. Благодарим за беспокойство", – сказала Гусева.

Дибров попал в больницу 21 июня. Он упал с лестницы во время отдыха в московском ночном клубе. Его бывшая супруга Полина уточняла, что телеведущему провели операцию после перелома руки.

При этом СМИ писали, что у Диброва после падения якобы возникла неподвижность прооперированной конечности. Телеведущий опроверг эту информацию и пояснил, что "его рука гораздо подвижнее, чем у тех, кто об этом пишет".