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03 июля, 15:57

Происшествия

Основного фигуранта дела о покушении на Симоньян приговорили к 25 годам колонии

Фото: 123RF.com/gioiak2

Второй западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд назначил основному фигуранту Михаилу Балашову наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 800 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 2 года.

Еще один фигурант дела, Егор Савельев, получил 15 лет лишения свободы и аналогичный штраф в 800 тысяч рублей. Всего по делу проходят 12 человек, часть из которых на момент совершения инкриминируемых деяний были несовершеннолетними, в связи с чем дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным следствия, Балашов создал в Москве в 2022 году ячейку международного движения National Socialism/White Power (признано террористическим и запрещено в РФ) и вовлекал в нее сторонников.

С сентября 2022 по июль 2023 года участники группы, включая несовершеннолетних, совершили серию нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), а также публиковали соответствующие видеоролики в Сети.

Как сообщили в Генпрокуратуре, не позднее июня 2023 года неустановленные лица предложили Балашову за 50 тысяч долларов организовать убийство Симоньян. Он привлек соучастника, после чего они вели наблюдение за местами ее проживания и работы. В июле 2023 года при попытке изъятия оружия и боеприпасов из тайника в Москве Балашов был задержан.

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