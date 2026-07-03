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03 июля, 12:13

Мэр Москвы

Собянин: Таганский и Лефортовский суды переедут в новое здание

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин анонсировал переезд Таганского и Лефортовского судов Москвы в новое здание. Пост мэр опубликовал на своей странице в МАХ.

По его словам, власти города активно работают над строительством современных и комфортных зданий для районных инстанций. В частности, за последние 4 года в эксплуатацию ввели объекты для 8 судов, а в скором времени откроются помещения для еще 4.

"Активно строим здание для Таганского и Лефортовского судов. Завершить работы планируется в 2027 году", – написал градоначальник.

В настоящее время эти учреждения размещены в зданиях, возраст которых превышает 100 лет. Их функциональность не соответствует современным стандартам.

Переезд запланирован в восьмиэтажный объект в Таможенном проезде. Сооружение разделят на две секции, каждая из которых будет иметь отдельные входы. Внутри разместятся 36 залов для судебных заседаний, кабинеты для более чем 100 сотрудников, а также переговорные комнаты и зоны отдыха.

Согласно плану, здание оснастят всем необходимым для комфорта и безопасности участников судебных процессов.

"После переезда площадь двух районных судов увеличится в 4,5 раза", – добавил Собянин.

Ранее глава Москвы рассказал о планах по возведению наземного пешеходного перехода над путями МЦД-4 в Очакове-Матвеевском. Сооружение свяжет Рябиновую улицу с Проектируемым проездом № 1980 и станет значимым элементом пешеходной инфраструктуры района.

Переход обеспечит повышение комфорта для местных жителей, безопасный доступ сотрудников предприятий к рабочим местам через железную дорогу и сокращение пути до станции "Озерная" Солнцевской линии метро. Работы планируется завершить в 2027 году.

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