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03 июля, 12:44

Технологии

РКН опроверг ограничение доступа к EA Sports FC и Battlefield 6

Фото: depositphotos/romankosolapov

Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе игровых сервисов.

Тем временем игровая площадка Roblox вновь стала работать в России без ограничений. Доступ к ней РКН ограничил в декабре 2025 года по причине неэффективной модерации.

Там зафиксировали пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Детей и подростков подталкивали к противоправным действиям.

Позже компания согласовала с российскими властями меры для защиты детей и признала прежние технологии неэффективными. После этого РКН и Минцифры обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с Roblox.

Игровая платформа Roblox снова заработала в России

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