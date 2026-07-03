РКН опроверг ограничение доступа к EA Sports FC и Battlefield 6

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Роскомнадзор не ограничивает доступ к играм EA Sports FC и Battlefield 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе игровых сервисов.

Тем временем игровая площадка Roblox вновь стала работать в России без ограничений. Доступ к ней РКН ограничил в декабре 2025 года по причине неэффективной модерации.

Там зафиксировали пропаганду суицидального поведения и наркотиков. Детей и подростков подталкивали к противоправным действиям.

Позже компания согласовала с российскими властями меры для защиты детей и признала прежние технологии неэффективными. После этого РКН и Минцифры обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с Roblox.