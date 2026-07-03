Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

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Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько арестован по обвинению в мошенничестве. Постановление вынес Хорошевский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Экс-главе федерального агентства воздушного транспорта инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, согласно части 4 статьи 159 УК РФ. Наказание по ней предполагает лишение свободы сроком до 10 лет. Следствие и защита от комментариев отказались.

Нерадько возглавлял Росавиацию в период с 2009 по 2023 год, пока его не снял с поста премьер-министр Михаил Мишустин. Деятельность бывшего главы ведомства в последние годы находилась под пристальным вниманием правоохранителей, поскольку в 2022-м было возбуждено сразу несколько уголовных дел против сотрудников.

В числе арестованных оказался начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк, также был задержан сотрудник управления цифровой трансформации Александр Матюшкин.

О задержании самого Нерадько стало известно 3 июля 2026 года. Следствие запросило у суда избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.