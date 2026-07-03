Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 13:00

Происшествия

Экс-глава Росавиации Александр Нерадько арестован по делу о мошенничестве

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель

Бывший руководитель Росавиации Александр Нерадько арестован по обвинению в мошенничестве. Постановление вынес Хорошевский суд Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Экс-главе федерального агентства воздушного транспорта инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, согласно части 4 статьи 159 УК РФ. Наказание по ней предполагает лишение свободы сроком до 10 лет. Следствие и защита от комментариев отказались.

Нерадько возглавлял Росавиацию в период с 2009 по 2023 год, пока его не снял с поста премьер-министр Михаил Мишустин. Деятельность бывшего главы ведомства в последние годы находилась под пристальным вниманием правоохранителей, поскольку в 2022-м было возбуждено сразу несколько уголовных дел против сотрудников.

В числе арестованных оказался начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк, также был задержан сотрудник управления цифровой трансформации Александр Матюшкин.

О задержании самого Нерадько стало известно 3 июля 2026 года. Следствие запросило у суда избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также


судыпроисшествия

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика