Мэр Москвы сообщил об уничтожении 11-го БПЛА, летевшего к столице

Фото: MAX/"Минобороны России"

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву в пятницу, 3 июля. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в МАХ.

Мэр подчеркнул, что к месту падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников на столичный регион продолжается с ночи, ранее были сбиты еще два БПЛА. К настоящему моменту общее число сбитых дронов достигло 11.

В связи с этим в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет авиарейсов, они осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временные ограничения вступали в силу и в аэропорту Жуковский. Через время их сняли.