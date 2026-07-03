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03 июля, 10:42

Мэр Москвы

Собянин: еще один летевший к Москве БПЛА уничтожен силами ПВО

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вражеский беспилотник, летевший к Москве, сбит силами ПВО Минобороны в пятницу, 3 июля. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра столицы, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее на подлете сбили еще один БПЛА. Всего на данный момент сбито восемь вражеских дронов. Прилет первых был зафиксирован примерно в 02:20.

В связи с этим аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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