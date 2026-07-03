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02:20

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к столице

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

На фоне попытки атаки БПЛА на Москву временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе аэропортов Внуково и Жуковский. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

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