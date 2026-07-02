Пункт временного размещения создан для пассажиров атакованного ВСУ автобуса под Брянском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для пассажиров автобуса Минск – Гомель – Анапа, который был атакован украинскими БПЛА в Брянской области, организовали пункт временного размещения (ПВР). Об этом на своей странице в MAX заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание", – отметил он.

В настоящий момент в ПВР находятся 6 россиян, всем им созданы необходимые условия. При этом граждане Белоруссии перевезены в Гомельскую область.

Об инциденте стало известно днем 2 июня. Пассажирский автобус попал под атаку беспилотника на таможенном переходе "Красный камень".

В транспортном средстве в момент удара находились 19 человек. В итоге 2 водителя получили легкие ранения, им оказали медпомощь. Пассажиры не пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

