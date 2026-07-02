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02 июля, 15:57

Происшествия

Дело о теракте возбудили после атаки на автобус Минск – Анапа в Брянской области

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело о теракте возбуждено после украинской атаки на туристический автобус Минск – Анапа в Брянской области. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Взрывное устройство сдетонировало в непосредственной близости от транспортного средства. В результате этого преступления пострадали два водителя автобуса – граждане Республики Беларусь", – приводит слова Петренко пресс-служба СК РФ.

Сейчас на месте происшествия ликвидируют последствия атаки. Собираются доказательства, уточняются тип и модель использованного ВСУ беспилотника, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В ведомстве подчеркнули, что действиям украинских военнослужащих, организовавших данный террористический акт, будет дана уголовно-правовая оценка.

Автобус, следовавший маршрутом Минск – Гомель – Анапа, попал под атаку украинских дронов на таможенном переходе "Красный камень" 2 июля. В этот момент в автобусе находились 19 человек. Два водителя получили легкие ранения, им оказали медпомощь. Известно, что они родом из Гомельской области Белоруссии.

Пассажиры при этом не пострадали. Для их эвакуации из Гомеля выехала спецгруппа.

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