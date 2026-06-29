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29 июня, 23:59

Политика

Россия потребовала от ООН осудить атаку Украины на белорусский автобус

Фото: МАХ/"Егор Ковальчук"

Российская сторона требует от генсекретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения атаки ВСУ на белорусский автобус, которая произошла в Брянской области. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза всемирной организации.

Дипломат подчеркнула, что многочисленные улики, найденные на месте атаки, подтверждают причастность украинских сил к удару. Были установлены непосредственные исполнители и организаторы атаки – командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко.

Евстигнеева отметила, что удар ВСУ по белорусскому автобусу не был случайным – речь идет об умышленных действиях оператора, который имел возможность видеть характер цели. Дипломат назвала эту атаку актом терроризма против мирных жителей.

"Этот (киевский. – Прим. ред.) режим сделал военные преступления частью своей военной стратегии, ведя охоту на мирных граждан, атакуя медиков и спасателей, оказывающих помощь раненым и ликвидирующим последствия терактов", – добавила Евстигнеева.

Она заключила, что игнорирование руководством ООН атак ВСУ с жертвами среди детей будет поощрять террористические амбиции Украины.

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии 17 июня. В результате погибла беременная женщина, сопровождавшая юных спортсменов. Также еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

По факту произошедшего Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данную атаку ВСУ терактом. Владимир Путин поручил оперативно принять меры для оказания помощи пострадавшим.

Мурашко заявил, что медпомощь пострадавшим при атаке на автобус в Брянске оказана

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