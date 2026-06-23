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23 июня, 10:54

Происшествия

СКР установил причастных к атаке дрона на автобус с детьми в Брянской области

Фото: ТАСС/врио губернатора Брянской области

Следственный комитет России установил предполагаемых организаторов и исполнителей атаки беспилотника на пассажирский автобус с детьми в Брянской области, совершенной 17 июня 2026 года. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным следствия, к организации удара причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Следствие считает, что они обеспечили целеуказание и отдали приказ об атаке гражданского транспорта на территории России.

Фото: МАХ/"Следком"

Также установлены предполагаемые непосредственные исполнители теракта. В их числе – военнослужащий подразделения беспилотных систем "Химера" 105-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Дмитрий Ткаченко, военнослужащий комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Игорь Жуков и военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.

В отношении всех пятерых вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по статье о террористическом акте, повлекшем гибель людей. Следствие организовало процедуру их объявления в международный розыск и заочного ареста.

Украинский беспилотник атаковал автобус с воспитанниками белорусской детско-юношеской спортивной школы, следовавший из Гомеля в Геленджик по территории Брянской области, 17 июня. Погибла сопровождавшая команду женщина Виктория Горошко, которая, как стало известно позднее, была беременна. Ранения получили 8 человек, включая 6 детей.

После консилиума врачей пострадавших доставили в белорусские больницы для лечения по месту жительства. Позднее в Минздраве Белоруссии сообщили, что дети в РНПЦ детской хирургии стабильны, с положительной динамикой, один из них после операции находится в реанимации в удовлетворительном состоянии, в сознании и самостоятельно дышит. Взрослый пациент переведен из реанимации в отделение, состояние стабильное. Уголовные дела возбуждены в России и Белоруссии.

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