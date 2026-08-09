Силы ПВО ликвидировали 153 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: MAX/"Минобороны России"

В ночь на воскресенье, 9 августа, российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 153 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты над территорией 18 регионов, включая Московский, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого Минобороны сообщило, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Ивановка Харьковской области. Подразделения заняли населенный пункт в результате активных наступательных действий.

Кроме того, подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Харьковской области и ДНР.