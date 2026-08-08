Собянин: три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны

Фото: MAX/"Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила три дрона, которые направлялись в сторону Москвы, утром в субботу, 8 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

В настоящее время на месте падения фрагментов беспилотников задействованы специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации трех украинских дронов. Позже силы ПВО нейтрализовали еще шесть вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы. К месту падения обломков также прибыли специалисты экстренных служб.

