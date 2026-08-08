Препарат для лечения тяжелых форм рака груди могут включить в список жизненно необходимых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Препарат трастузумаб дерукстекан, который применяется для лечения тяжелых форм рака молочной железы, могут включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщила сенатор Дарья Лантратова.

По ее словам, с такой просьбой к проекту "Женское движение" партии "Единая Россия" обратились представители пациентского сообщества. Они отметили, что препарат уже одобрен для применения в России, однако сейчас пациентам сложно его получить.

Трастузумаб дерукстекан применяется при неэффективности стандартной терапии. Включение препарата в перечень жизненно необходимых лекарственных средств позволит существенно повысить доступность лечения для пациенток.

"Быть рядом с человеком, которому нужна помощь, – смысл работы государства. Поэтому наша цель, чтобы каждая пациентка имела одинаковый шанс на качественное лечение вне зависимости от города, уровня дохода и других обстоятельств", – говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что россиянки предложили включить маммопластику после завершения периода лактации в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Особую актуальность этот вопрос имеет для многодетных матерей.