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05 июля, 04:27

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Депутат Говырин: размер маткапитала в 2027 году составит около 767 тысяч рублей

В Госдуме назвали примерный размер маткапитала в 2027 году

Фото: depositphotos/DmytroBandakBO

Материнский капитал в 2027 году может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка и около 1 миллиона 13 тысяч рублей – на второго, если средства за первого не получали. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей", – отметил Говырин, которого цитирует РИА Новости.

При этом если семья уже получила право на капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч рублей. Тем не менее более точная сумма появится после решения кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме призвали преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки, а также расширить ее использование. Например, депутаты предложили дать возможность тратить льготу на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля.

Условия льготной "Семейной ипотеки" останутся без изменений до 1 октября 2026 года. В рамках поручения Владимира Путина различные ведомства продолжают прорабатывать предложения по улучшению программы льготного кредитования.

Путин подписал закон о ипотечных каникулах для семей с двумя и более детьми

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