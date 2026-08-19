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19 августа, 13:16

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Эксперт Петров: при встрече с медведем важно не поворачиваться спиной и не убегать

Эксперт рекомендовал при встрече с медведем не поворачиваться спиной и не убегать

Фото: 123RF.com/surz

При встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной и убегать. Это не поможет, поскольку хищник значительно быстрее человека, рассказал Москве 24 профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров.

Медведи встречаются на Алтае, Камчатке и в других лесных регионах. По словам Петрова, поведение животных зависит от конкретной местности, пищевой базы, климата и доступности пищи. Перед походом в тайгу туристам стоит заранее проконсультироваться с местными жителями или представителями МЧС и выбирать проверенные маршруты, отметил эксперт.

"Есть рекомендуемые туристические тропы и районы, и когда человек идет в тайгу неподготовленным – это очень опасно. Если маршрут пролегает через дикое место, должен сопровождать вооруженный опытный человек", – сказал Петров.

Если же встреча с медведем все-таки произошла, нужно шуметь, кричать, раскидывать руки. Также важно постараться визуально увеличить себя с помощью одежды или рюкзака. Особую осторожность следует соблюдать при появлении поблизости медвежонка, так как неподалеку может находиться медведица, которая способна атаковать человека.

Привлечь зверей к лагерю могут запахи еды и отходов, добавил Петров. В связи с этим продукты и мусор необходимо хранить так, чтобы медведь не мог к ним добраться, а туалет организовывать вдали от места стоянки.

"В целом важно не прикармливать любых животных на дорогах – в противном случае звери теряют навыки добычи пищи и могут напасть. Не удастся угадать, как поведет себя зверь", – подчеркнул эксперт.

Перед выходом на маршрут Петров призвал при необходимости брать с собой специализированные средства отпугивания животных. Туристам также не стоит приближаться к местам кормежки зверей, в том числе у водоемов, резюмировал специалист.

Ранее стало известно о гибели 29-летней туристки после нападения медведя в Республике Алтай. Зверь вытащил ее из палатки в селе Артыбаш, унес в лес и загрыз насмерть.

После этого случая в Турочакском районе республики ввели режим повышенной готовности. Полиция и охотники приступили к круглосуточному патрулированию территории. Кроме того, в районе ограничили передвижение местных жителей и гостей в ночное время.

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