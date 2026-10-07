07 октября, 20:09Происшествия
Студент медицинского института РУДН погиб после падения из окна общежития
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Иностранный студент медицинского института РУДН погиб, выпав из окна общежития. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.
В учебном заведении выразили соболезнования семье погибшего. Подробности случившегося уточняются.
Вместе с тем представители вуза опровергли распространившуюся в соцсетях информацию, что трагедия связана с неудачной пересдачей перед комиссией. Там отметили, что у учащегося не было комиссионных пересдач.
Ранее студенты и преподаватели были эвакуированы из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в Москве. Вместе с тем эвакуация была объявлена и в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Причины не уточнялись.