Студент медицинского института РУДН погиб после падения из окна общежития

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Иностранный студент медицинского института РУДН погиб, выпав из окна общежития. Об этом сообщается в телеграм-канале вуза.

В учебном заведении выразили соболезнования семье погибшего. Подробности случившегося уточняются.

Вместе с тем представители вуза опровергли распространившуюся в соцсетях информацию, что трагедия связана с неудачной пересдачей перед комиссией. Там отметили, что у учащегося не было комиссионных пересдач.

Ранее студенты и преподаватели были эвакуированы из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева в Москве. Вместе с тем эвакуация была объявлена и в Российском институте театрального искусства – ГИТИС. Причины не уточнялись.

