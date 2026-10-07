Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются по техпричинам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги следуют в столицу и область с задержками по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что причиной стала вынужденная остановка грузового поезда на перегоне Орудьево – Вербилки. Составы задерживаются приблизительно на 1,5 часа.

В настоящий момент принимаются необходимые меры для восстановления движения в соответствии с графиком. В МЖД принесли извинения за причиненные пассажирам неудобства.

Ранее в Москве трамваи маршрутов № 11, 36 и 46 следовали с задержками из-за аварии на путях у остановки "Преображенское кладбище". Пассажиров призывали следить за объявлениями водителей. Через некоторое время движение восстановили.

