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07 октября, 19:17

Происшествия

Режим повышенной готовности введен в Омске из-за проблем с газоснабжением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Режим повышенной готовности введен в Омске в связи с угрозой отключения газа. Это следует из постановления, которое появилось на сайте администрации города.

Как говорится в документе, особый режим вводится с целью предотвращения ЧС и обеспечения безопасности горожан. Под угрозой приостановки коммунальной услуги находятся жители свыше 3 тысяч многоквартирных домов. Местные власти опасаются, что граждане могут начать пользоваться газовыми баллонами, не соблюдая при этом правила безопасности.

В рамках режима департаменту общественной безопасности Омска необходимо подготовить мероприятия, направленные на защиту горожан, и проследить за их выполнением.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах возникли проблемы с отоплением. Речь идет о Пермской и Челябинской областях, Красноярском крае, Нижнем Новгороде и Омске.

Эксперты связывают перебои с проблемами во внутренних системах домов. Коммунальная инфраструктура во многих городах сильно изношена.

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