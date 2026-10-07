"Известия": перебои с отоплением зафиксированы в ряде регионов России

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Перебои с отоплением возникли в ряде российских регионов после старта сезона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

С проблемами столкнулись жители Пермской и Челябинской областей, Красноярского края, Нижнего Новгорода и Омска.

В Озерске Челябинской области, например, некоторые школы были переведены на дистанционное обучение из-за проблем с отоплением и электроснабжением. Сезон там начался 28 сентября, однако за неделю тепло получили не все жители.

В Горнозаводске Пермского края власти объявили о запуске всех котельных, но заполнение внутридомовых систем проводится постепенно. Одна из жительниц рассказала, что во всем городе нет горячей воды и отопления, в домах появилась плесень. По ее словам, из-за холода закрылись государственные учреждения, и двое ее детей не могут посещать детский сад.

В Нижнем Новгороде старт отопительного сезона пришелся на 21 сентября, однако батареи у некоторых жителей все еще холодные. Подобные жалобы зафиксированы и в Омске, а также в Красноярском крае, где за 2 часа к сотрудникам горячих линий по вопросам отопления обратились свыше 170 раз.

По словам эксперта Людмилы Жгун, в основном сбои связаны с проблемами во внутренних системах домов. Обычно тепло не поступает из-за перекрытых кранов в отдельных квартирах, засоров в стояках или батареях, вызванных ржавчиной и мусором. Также причиной может быть воздушная пробка в радиаторе или снижение давления в системе.

Кроме того, коммунальная инфраструктура во многих городах сильно изношена, отмечают эксперты. В среднем по России износ составляет 40%, а в некоторых субъектах – 70–80%. При этом каждый год обновляется лишь порядка 1% сетей.

Ранее стало известно, что в Москве отопление включили уже более чем в 85% многоквартирных домов и свыше 96% социальных объектов. Тепло на городские объекты подают поэтапно, при этом в первую очередь его получают социальные учреждения и многоквартирные здания.

