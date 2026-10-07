Ректор Промыслов усомнился в необходимости ужесточения проверок работ в "Антиплагиате"

Студенты российских вузов массово пожаловались на сервис "Антиплагиат 2.0", который способен контролировать не только готовые курсовые и дипломные работы, но и процесс их создания. Оправданно ли ужесточение и к чему оно приведет, разбиралась Москва 24.
Закручивание гаек?
Российские студенты выразили недовольство новым обновлением сервиса "Антиплагиат", сообщил телеграм-канал Baza. Теперь платформа может контролировать не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс их написания.
Масштабный апгрейд под названием "Антиплагиат 2.0" способен обязать учащихся работать исключительно в специальном онлайн-редакторе. Программа будет полностью фиксировать историю создания документа: от количества рабочих сессий и проведенного времени до источников вставленных фрагментов и использования искусственного интеллекта.
Студенты назвали такой подход несправедливым, поскольку детальное отслеживание ставит в невыгодное положение тех, кто совмещает учебу с работой. Ученики в такой ситуации не могут писать курсовые месяцами. Также, по их мнению, новая система смещает фокус с качества содержания на оценку второстепенных технических моментов.
Также одна из студенток пожаловалась, что при работе на новой платформе процент оригинальности текста не сошелся с проверкой в этой же программе, установленной в университете, отметили журналисты.
Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями, так как по готовому тексту невозможно определить, написал его человек или ИИ. В данный момент система "Антиплагиат 2.0" проходит тестирование в отдельных российских вузах, а ее полноценная презентация ожидается в ближайшие два месяца. Массовое внедрение платформы планируется уже к зимней сессии.
Ранее российские студенты начали массово жаловаться на антиплагиат-сервисы, которые обвиняют их в использовании нейросетей и не допускают к защите дипломов. Программы – как общедоступные, так и внутривузовские – проходили обновления, чтобы точнее выявлять ИИ-тексты, однако результат оказался обратным. Работы чаще получали пометку "сгенерировано ИИ", а студенты – недопуск к защите.
"Следы ИИ видны во многих работах"
Кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Николай Промыслов в беседе с Москвой 24 подтвердил, что программа "Антиплагиат 2.0" уже вводится в некоторых университетах. С ее помощью преподаватель может посмотреть протокол того, как ученик работал.
"Просто так загрузить в систему первую попавшуюся работу и что-то о ней узнать не получится, поэтому пока это не очень распространенная программа. По сути, это непрерывный прокторинг (система наблюдения и контроля за студентами во время онлайн-экзаменов или тестов, которая помогает исключить списывание и подсказки. – Прим. ред.)", – отметил эксперт.
По его мнению, такой формат действительно может вызывать недовольство у студентов. При этом, насколько он удобен преподавателям, – момент неоднозначный, так как смотреть и изучать протоколы – дополнительная работа.
Эксперт предположил, что использование программы "Антиплагиат 2.0" – один из вариантов борьбы за чистоту и самостоятельность студенческих работ, но "достаточно репрессивный". Однако такие меры, по его мнению, обычно работают не очень эффективно: если студент захочет списать, он что-нибудь придумает, поэтому предложил менять сами подходы к письменным работам и их проверке.
"Сейчас следы искусственного интеллекта видны во многих студенческих работах. Вопрос в том, для чего именно его используют. Одно дело – полностью написать работу, другое – найти материалы, то есть ускорить поиск по источникам, это вполне легитимный способ. Или использовать ИИ для стилистической обработки готового текста – тоже возможный вариант. Думаю, и здесь нужен комплекс решений, в том числе добросовестное протоколирование самим студентом: что именно и в каких частях он делал с помощью искусственного интеллекта", – рассказал Промыслов.
Лишняя нагрузка?
Доктор технических наук, профессор Ольга Пилипенко в разговоре с Москвой 24 назвала введение в вузах "Антиплагиата" правильным решением, поскольку есть официальная система, позволяющая отслеживать процесс и при необходимости предъявлять претензии или ссылаться на базу данных, которая в ней сохраняется.
"С одной стороны, это правильный подход, с другой – есть риски. Такая система – дополнительная нагрузка для любого преподавателя. Помимо основной задачи – учить студента – он будет следить за его этическим поведением при написании работы. Поэтому вместе с такой системой должны быть разработаны кодексы этики и четко определены источники литературы, которыми можно пользоваться", – рассказала эксперт.
По ее словам, то же касается искусственного интеллекта: если на него ссылаются, надо помнить, что информация в нем собирается разными способами, фильтруется и не всегда бывает чистой. Эти моменты надо предусматривать в рекомендациях по написанию курсовых и дипломных работ, плюс подумать, как все это повлияет на нагрузку педагогов.
Эксперт предположила, что было бы правильнее сразу задавать рамку результата, чтобы смотреть ход выполнения работы, в том числе через систему. Также стоит понимать, какие источники информации использовал студент, а что внес свое.
При этом система должна проводить сравнение не просто по источникам заимствования, но и давать процент оригинального мышления. Сейчас так и происходит, но необходимы четкие требования к курсовым и дипломным работам. Тогда и студенты, и преподаватели будут понимать, что получат в результате, заключила Пилипенко.