Ректор Промыслов усомнился в необходимости ужесточения проверок работ в "Антиплагиате"

Студенты российских вузов массово пожаловались на сервис "Антиплагиат 2.0", который способен контролировать не только готовые курсовые и дипломные работы, но и процесс их создания. Оправданно ли ужесточение и к чему оно приведет, разбиралась Москва 24.

Закручивание гаек?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские студенты выразили недовольство новым обновлением сервиса "Антиплагиат", сообщил телеграм-канал Baza. Теперь платформа может контролировать не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс их написания.

Масштабный апгрейд под названием "Антиплагиат 2.0" способен обязать учащихся работать исключительно в специальном онлайн-редакторе. Программа будет полностью фиксировать историю создания документа: от количества рабочих сессий и проведенного времени до источников вставленных фрагментов и использования искусственного интеллекта.

Студенты назвали такой подход несправедливым, поскольку детальное отслеживание ставит в невыгодное положение тех, кто совмещает учебу с работой. Ученики в такой ситуации не могут писать курсовые месяцами. Также, по их мнению, новая система смещает фокус с качества содержания на оценку второстепенных технических моментов.





студентка В этом году писала свой диплом в системе "Антиплагиат 2.0", проверка в два этапа. У нас был минимум – 7 часов работы в приложении. Нужно обязательно печатать, а как только останавливаешься – время работы останавливается.

Также одна из студенток пожаловалась, что при работе на новой платформе процент оригинальности текста не сошелся с проверкой в этой же программе, установленной в университете, отметили журналисты.

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями, так как по готовому тексту невозможно определить, написал его человек или ИИ. В данный момент система "Антиплагиат 2.0" проходит тестирование в отдельных российских вузах, а ее полноценная презентация ожидается в ближайшие два месяца. Массовое внедрение платформы планируется уже к зимней сессии.

Ранее российские студенты начали массово жаловаться на антиплагиат-сервисы, которые обвиняют их в использовании нейросетей и не допускают к защите дипломов. Программы – как общедоступные, так и внутривузовские – проходили обновления, чтобы точнее выявлять ИИ-тексты, однако результат оказался обратным. Работы чаще получали пометку "сгенерировано ИИ", а студенты – недопуск к защите.

"Следы ИИ видны во многих работах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Николай Промыслов в беседе с Москвой 24 подтвердил, что программа "Антиплагиат 2.0" уже вводится в некоторых университетах. С ее помощью преподаватель может посмотреть протокол того, как ученик работал.

"Просто так загрузить в систему первую попавшуюся работу и что-то о ней узнать не получится, поэтому пока это не очень распространенная программа. По сути, это непрерывный прокторинг (система наблюдения и контроля за студентами во время онлайн-экзаменов или тестов, которая помогает исключить списывание и подсказки. – Прим. ред.)", – отметил эксперт.

По его мнению, такой формат действительно может вызывать недовольство у студентов. При этом, насколько он удобен преподавателям, – момент неоднозначный, так как смотреть и изучать протоколы – дополнительная работа.





Николай Промыслов кандидат исторических наук, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук В принципе, это возможный путь контроля, но насколько он уберегает от использования ИИ и других генеративных моделей – большой вопрос. Можно открыть нейросеть на втором компьютере и просто переписывать оттуда. Насколько от этого защитит "Антиплагиат 2.0", пока непонятно. То есть неясно, повысит ли система качество работ или списывать все равно получится.

Эксперт предположил, что использование программы "Антиплагиат 2.0" – один из вариантов борьбы за чистоту и самостоятельность студенческих работ, но "достаточно репрессивный". Однако такие меры, по его мнению, обычно работают не очень эффективно: если студент захочет списать, он что-нибудь придумает, поэтому предложил менять сами подходы к письменным работам и их проверке.

"Сейчас следы искусственного интеллекта видны во многих студенческих работах. Вопрос в том, для чего именно его используют. Одно дело – полностью написать работу, другое – найти материалы, то есть ускорить поиск по источникам, это вполне легитимный способ. Или использовать ИИ для стилистической обработки готового текста – тоже возможный вариант. Думаю, и здесь нужен комплекс решений, в том числе добросовестное протоколирование самим студентом: что именно и в каких частях он делал с помощью искусственного интеллекта", – рассказал Промыслов.

Лишняя нагрузка?

Доктор технических наук, профессор Ольга Пилипенко в разговоре с Москвой 24 назвала введение в вузах "Антиплагиата" правильным решением, поскольку есть официальная система, позволяющая отслеживать процесс и при необходимости предъявлять претензии или ссылаться на базу данных, которая в ней сохраняется.

"С одной стороны, это правильный подход, с другой – есть риски. Такая система – дополнительная нагрузка для любого преподавателя. Помимо основной задачи – учить студента – он будет следить за его этическим поведением при написании работы. Поэтому вместе с такой системой должны быть разработаны кодексы этики и четко определены источники литературы, которыми можно пользоваться", – рассказала эксперт.

По ее словам, то же касается искусственного интеллекта: если на него ссылаются, надо помнить, что информация в нем собирается разными способами, фильтруется и не всегда бывает чистой. Эти моменты надо предусматривать в рекомендациях по написанию курсовых и дипломных работ, плюс подумать, как все это повлияет на нагрузку педагогов.





Ольга Пилипенко доктор технических наук, профессор Я сама преподаватель и многократный руководитель дипломных проектов. Когда студент выходит на защиту, мы все равно понимаем и чувствуем, писал он сам или нет. Важно, как сформулировано задание к дипломному проекту. Оно тоже не берется из головы, а основано на результатах определенных работ, выполнявшихся в течение года и в прошлых выпусках. То же самое с курсовой: это не просто открытие, которое взял и написал, не имея базы и оснований. Поэтому преподаватель сам знает, какую тему выдал и что хочет увидеть в итоге.

Эксперт предположила, что было бы правильнее сразу задавать рамку результата, чтобы смотреть ход выполнения работы, в том числе через систему. Также стоит понимать, какие источники информации использовал студент, а что внес свое.

При этом система должна проводить сравнение не просто по источникам заимствования, но и давать процент оригинального мышления. Сейчас так и происходит, но необходимы четкие требования к курсовым и дипломным работам. Тогда и студенты, и преподаватели будут понимать, что получат в результате, заключила Пилипенко.

