Психолог Метлова рассказала, как первокурсникам не поругаться с соседями в общежитии

Учебный год начнется 1 сентября не только у школьников, но и первокурсников, многие из которых постепенно заселяются в общежития. Как обустроить новое место с комфортом и при этом не переругаться с соседями, расскажет Москва 24.
"На своей территории"
Важный момент при обустройстве рабочего места в общежитии – не только стол для учебы, но и места хранения тетрадей, учебников и канцелярии. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер пространств и интерьеров Катерина Коваленко.
"Количество вещей может быть разным, как и варианты их организации. Например, выкатные системы с ящиками разной высоты, вертикальные или горизонтальные органайзеры (кофры), в которых удобно хранить предметы для учебы", – сказала эксперт.
Помимо этого, можно использовать небольшие навесные стеллажи над компьютером или ноутбуком, а также сборные стеллажи быстрого доступа с открытыми полками. Для более основательного подхода подойдет узкий и компактный закрытый шкаф, но стоимость такого варианта будет существенно выше, добавила эксперт.
"Чтобы огородить спальное место, можно использовать ширму или занавеску. Безусловно, первый вариант будет поглощать шум лучше, чем второй, и обеспечит хоть какое-то визуальное и звуковое ограждение зоны сна от другой части комнаты. Штора – более бюджетный, но менее практичный вариант", – подчеркнула дизайнер.
Для экономии эксперт рекомендовала делать покупки на маркетплейсах, где есть уже готовые решения. Если же заказывать корпусную мебель у производителей, стоимость выше из-за доставки и логистики, резюмировала Коваленко.
"Не терпеть все подряд"
Помимо смены места жительства, студенты сталкиваются с новым кругом общения, повышенной учебной нагрузкой, а иногда и с переездом в другой город. Из‑за этого первые недели могут оказаться нервными и напряженными, даже при благоприятных условиях и хороших соседях, рассказала Москве 24 семейный психолог Юлия Метлова.
"Я бы рекомендовала снизить ожидания, что сосед по комнате должен стать лучшим другом. Если людям спокойно, они могут договориться о бытовых вещах и никто никого не доводит до белого каления, это уже прекрасно. А дружба если сложится, то сама и, возможно, позже", – отметила она.
Эксперт привела результаты одного из исследований адаптации студентов, согласно которому качество взаимоотношений с соседями по общежитию напрямую зависит от совпадения бытовых привычек. К ним относятся в том числе режим сна, потребность в освещении вечером, отношение к порядку, приему гостей и прослушиванию музыки.
"Часто такие разговоры заканчиваются фразой "Давайте просто уважать друг друга". И вроде бы она прекрасна, но ровно до момента, пока не выясняется, что у каждого есть свое представление об уважении. А если в таких разговорах появляется конкретика, например, после 23:00 созваниваемся в наушниках или выходим в коридор, это вполне рабочая договоренность", – добавила практик.
Как правило, бытовые конфликты зарождаются из незначительных ситуаций. Сначала человек предпочитает молчать о дискомфорте, но со временем накапливается напряжение, и спустя несколько недель даже такая мелочь, как оставленная не на своем месте кружка, может спровоцировать серьезный конфликт. По словам психолога, истоки спора лежат в первых эпизодах, когда человек решил не озвучивать свои претензии.
"Спокойное обсуждение проблемы напрямую связано с большей удовлетворенностью отношениями с соседом, чем попытки любой ценой сохранять внешнее спокойствие. Поэтому лучше говорить раньше, причем максимально конкретно. Вместо "Ты меня бесишь", где мало информации, применять фразу "Когда ты после полуночи разговариваешь по телефону, я утром еле просыпаюсь. Давай решим, как поступим". Здесь есть предмет разговора и обсуждения, плюс это не выражено как требование", – подчеркнула эксперт.
Также, по ее словам, очень помогает простое разделение пространства. Человеку важно понимать, где его кровать, стол, полка или продукты.
"Причем это работает даже между очень близкими: чем меньше приходится выяснять каждый аспект, где заканчивается свое и начинается чужое, тем спокойнее живется всем", – пояснила Метлова.
Еще одно исследование адаптации студентов подтверждает: качество социальных связей и ощущение принадлежности к университетскому сообществу напрямую связаны с психологическим благополучием. Эти факторы также влияют на то, насколько успешно человек адаптируется в учебном заведении и комфортно ли ему, добавила специалист.
"Поэтому хороший сосед может стать тем самым человеком, с которым приятно сходить на кофе, вместе пережить первую сессию и, например, просто молча поесть вечером, понимая, что ты не один", – отметила эксперт.
Дополнительно она рекомендовала периодически проверять договоренности, поскольку сначала многие скрывают дискомфорт. Но со временем проблема вскрывается.
"Однако умение договариваться не предполагает, что нужно терпеть все подряд. Жизнь с соседями учит сталкиваться с реальностью, которая много раз встретится в дальнейшем. Получается освоить важный взрослый навык: замечать, что подходит лично мне, говорить об этом вовремя и искать вариант, с которым могут жить не только я, но и сосед. Это много где пригодится: и в дружбе, и в отношениях, и на работе. Чем раньше мы перестаем ждать, что другой сам догадается, как нам удобно, тем меньше потом обид и странных конфликтов и тем проще становится жить рядом, оставаясь при этом собой", – пояснила психолог.
Однако порой бытовые конфликты в общежитии выходят за рамки обычных разногласий. Когда на смену спорам приходят угрозы, агрессия или даже травля, а тем более если фиксируются случаи пропажи денег и личных вещей, попытки договориться становятся бессмысленными. В таких ситуациях важно незамедлительно обращаться к администрации общежития, заключила Метлова.