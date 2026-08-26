Психолог Метлова рассказала, как первокурсникам не поругаться с соседями в общежитии

Учебный год начнется 1 сентября не только у школьников, но и первокурсников, многие из которых постепенно заселяются в общежития. Как обустроить новое место с комфортом и при этом не переругаться с соседями, расскажет Москва 24.

"На своей территории"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Важный момент при обустройстве рабочего места в общежитии – не только стол для учебы, но и места хранения тетрадей, учебников и канцелярии. Об этом Москве 24 рассказала дизайнер пространств и интерьеров Катерина Коваленко.

"Количество вещей может быть разным, как и варианты их организации. Например, выкатные системы с ящиками разной высоты, вертикальные или горизонтальные органайзеры (кофры), в которых удобно хранить предметы для учебы", – сказала эксперт.



Помимо этого, можно использовать небольшие навесные стеллажи над компьютером или ноутбуком, а также сборные стеллажи быстрого доступа с открытыми полками. Для более основательного подхода подойдет узкий и компактный закрытый шкаф, но стоимость такого варианта будет существенно выше, добавила эксперт.

"Чтобы огородить спальное место, можно использовать ширму или занавеску. Безусловно, первый вариант будет поглощать шум лучше, чем второй, и обеспечит хоть какое-то визуальное и звуковое ограждение зоны сна от другой части комнаты. Штора – более бюджетный, но менее практичный вариант", – подчеркнула дизайнер.





Катерина Коваленко дизайнер пространств и интерьеров Прежде всего уют создает освещение: зачастую в помещениях общежитий предусмотрен только верхний свет, который делает комнату неуютной. А освещение на уровне глаз, будь то настольные лампы, бра или торшеры, сразу создает более комфортную атмосферу. Также стоит обратить внимание на памятные фотографии или элементы декора, если есть возможность их разместить. Эти простые вещи помогают студенту чувствовать себя на своей территории как дома.

Для экономии эксперт рекомендовала делать покупки на маркетплейсах, где есть уже готовые решения. Если же заказывать корпусную мебель у производителей, стоимость выше из-за доставки и логистики, резюмировала Коваленко.

"Не терпеть все подряд"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Помимо смены места жительства, студенты сталкиваются с новым кругом общения, повышенной учебной нагрузкой, а иногда и с переездом в другой город. Из‑за этого первые недели могут оказаться нервными и напряженными, даже при благоприятных условиях и хороших соседях, рассказала Москве 24 семейный психолог Юлия Метлова.

"Я бы рекомендовала снизить ожидания, что сосед по комнате должен стать лучшим другом. Если людям спокойно, они могут договориться о бытовых вещах и никто никого не доводит до белого каления, это уже прекрасно. А дружба если сложится, то сама и, возможно, позже", – отметила она.

Эксперт привела результаты одного из исследований адаптации студентов, согласно которому качество взаимоотношений с соседями по общежитию напрямую зависит от совпадения бытовых привычек. К ним относятся в том числе режим сна, потребность в освещении вечером, отношение к порядку, приему гостей и прослушиванию музыки.





Юлия Метлова семейный психолог В первые несколько дней я бы предложила устроить маленький бытовой совет и проговорить, во сколько обычно ложимся, когда выключаем свет. Можно ли приводить гостей и до какого времени? Что общее, а что лучше не брать? Когда уборка, где кому удобно учиться? Когда точно нужна тишина (например, в период экзаменов)?

"Часто такие разговоры заканчиваются фразой "Давайте просто уважать друг друга". И вроде бы она прекрасна, но ровно до момента, пока не выясняется, что у каждого есть свое представление об уважении. А если в таких разговорах появляется конкретика, например, после 23:00 созваниваемся в наушниках или выходим в коридор, это вполне рабочая договоренность", – добавила практик.



Как правило, бытовые конфликты зарождаются из незначительных ситуаций. Сначала человек предпочитает молчать о дискомфорте, но со временем накапливается напряжение, и спустя несколько недель даже такая мелочь, как оставленная не на своем месте кружка, может спровоцировать серьезный конфликт. По словам психолога, истоки спора лежат в первых эпизодах, когда человек решил не озвучивать свои претензии.



"Спокойное обсуждение проблемы напрямую связано с большей удовлетворенностью отношениями с соседом, чем попытки любой ценой сохранять внешнее спокойствие. Поэтому лучше говорить раньше, причем максимально конкретно. Вместо "Ты меня бесишь", где мало информации, применять фразу "Когда ты после полуночи разговариваешь по телефону, я утром еле просыпаюсь. Давай решим, как поступим". Здесь есть предмет разговора и обсуждения, плюс это не выражено как требование", – подчеркнула эксперт.



Также, по ее словам, очень помогает простое разделение пространства. Человеку важно понимать, где его кровать, стол, полка или продукты.

"Причем это работает даже между очень близкими: чем меньше приходится выяснять каждый аспект, где заканчивается свое и начинается чужое, тем спокойнее живется всем", – пояснила Метлова.





Юлия Метлова семейный психолог Также соседство может оказаться огромной поддержкой, а не только напряжением. Для многих первый курс – это первый опыт жизни далеко от семьи, друзей, своего района. Всего того, к чему человек привык. И бывает, что вечером возможность сказать кому-то "Какой же сегодня ужасный был день" сильно помогает и поддерживает.

Еще одно исследование адаптации студентов подтверждает: качество социальных связей и ощущение принадлежности к университетскому сообществу напрямую связаны с психологическим благополучием. Эти факторы также влияют на то, насколько успешно человек адаптируется в учебном заведении и комфортно ли ему, добавила специалист.

"Поэтому хороший сосед может стать тем самым человеком, с которым приятно сходить на кофе, вместе пережить первую сессию и, например, просто молча поесть вечером, понимая, что ты не один", – отметила эксперт.



Дополнительно она рекомендовала периодически проверять договоренности, поскольку сначала многие скрывают дискомфорт. Но со временем проблема вскрывается.

"Однако умение договариваться не предполагает, что нужно терпеть все подряд. Жизнь с соседями учит сталкиваться с реальностью, которая много раз встретится в дальнейшем. Получается освоить важный взрослый навык: замечать, что подходит лично мне, говорить об этом вовремя и искать вариант, с которым могут жить не только я, но и сосед. Это много где пригодится: и в дружбе, и в отношениях, и на работе. Чем раньше мы перестаем ждать, что другой сам догадается, как нам удобно, тем меньше потом обид и странных конфликтов и тем проще становится жить рядом, оставаясь при этом собой", – пояснила психолог.



Однако порой бытовые конфликты в общежитии выходят за рамки обычных разногласий. Когда на смену спорам приходят угрозы, агрессия или даже травля, а тем более если фиксируются случаи пропажи денег и личных вещей, попытки договориться становятся бессмысленными. В таких ситуациях важно незамедлительно обращаться к администрации общежития, заключила Метлова.

